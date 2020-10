Gabon: la Comilog et l’Etat annoncent la création de deux fonds RSE pour les populations de Moanda

En marge de la cérémonie de réception des travaux de réhabilitation des voiries urbaines qui a eu lieu ce vendredi 2 octobre 2020 à Moanda et qui a été marquée par la présence du Premier ministre Rose Christiane Ossouka et celle du PDG d’Eramet Christel Bories, la Compagnie Minière de l’Ogooué (Comilog) et l’Etat gabonais ont signé un addendum à leur convention minière. Prévoyant notamment la création de deux fonds RSE, celui-ci devrait renforcer les nombreux programmes de développement de la filiale locale du géant français Eramet.

Déjà engagée dans une démarche de producteur responsable et vertueux comme en témoigne la récente réception des travaux de réhabilitation des voiries urbaines, mais également l’inauguration de l’antenne locale du Samu social gabonais et celle de la cabine de téléconsultation, la Compagnie Minière de l’Ogooué (Comilog) entend aller encore plus loin dans son processus RSE.

Dans cette optique, la filiale d’Eramet a décidé, en marge de la cérémonie qui a eu lieu ce vendredi et qui a notamment réuni le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, le Coordinateur général des affaires présidentielles Noureddin Bongo Valentin, le PDG d’Eramet Christel Bories, mais également le ministre du Pétrole et des Mines Vincent de Paul Massassa et l’ADG de la Comilog Leod-Paul Batolo, de signer un addendum à la convention minière qui la lie à l’Etat gabonais.

En effet, prévoyant la création de deux fonds RSE destinés au financement de nouveaux programmes de développement au profit des communautés locales de la région d’implantation des sites miniers de la Comilog, cet addendum vient renforcer la volonté de l’opérateur minier de s’inscrire comme une véritable entreprise citoyenne. Financés à la fois par l’Etat gabonais et la société minière, ces deux fonds seront entièrement destinés à des projets structurants au bénéfice des populations.

Constituant « une nouvelle preuve concrète de l’engagement de Comilog et du groupe Eramet au Gabon » comme l’a souligné Leod-Paul Batolo à l’issue de la cérémonie, cet « accord majeur » vient conclure une année d’investissements pour la compagnie minière qui on le rappelle, a été l’une des plus engagées dès le début de la pandémie de Covid-19.