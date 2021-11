Gabon: la Comilog dénonce de fausses offres d’emplois publiées en son nom

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce lundi 1er novembre 2021 que la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) a tenu à tordre le cou aux fortes rumeurs annonçant des recrutements pour son compte. En effet, sa Direction générale a indiqué que « ces offres n’émanent pas d’elle et décline à cet égard toute responsabilité y relative ».

Dans un contexte sanitaire strident ponctué par la pâle situation économique que traverse le Gabon, le gouvernement a depuis 3 ans gelé toute forme d’intégration à la Fonction publique. Privés du premier employeur, les chômeurs sont à l’affût de la moindre information pouvant leur permettre d’être recrutés par une entité privée. Seulement, des personnes malintentionnées se seraient mises à ventiler des « fausses offres d’emplois » au sein des entreprises telles Comilog.

Au fait de ces ragots, la Direction générale de ladite société a vite fait de clarifier la situation en se dédouanant de toute extorsion qui découlerait de ces fameuses opportunités d’emplois. « La Comilog tient à préciser que ces offres n’émanent pas d’elle et décline à cet égard toute responsabilité y relative », est-il indiqué dans le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Média Time (GMT) ce jour. Non sans manquer de condamner ces agissements assimilables à de « l’arnaque ».



A cet effet, la filiale du groupe Eramet spécialisée dans l’extraction et la transformation du minerai s’est dite prête à traduire en justice les auteurs de ces « actes et messages de nature à porter atteinte à l’image de marque de l’entreprise », a-t-elle précisé. Il est donc conseillé aux personnes désireuses d’exercer au sein de se référer aux « canaux officiels » de ladite société où sont rendus publics les avis de recrutement. Il s’agit entre autres de son site web et de ses pages officielles Facebook et LinkedIn.