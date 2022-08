Gabon: la Comilog dénonce de fausses offres d’emplois publiées en son nom

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis quelques jours, des individus mal intentionnés diffusent à travers les réseaux sociaux de prétendues annonces faisant état de divers besoins de recrutement à Comilog.

La Comilog tient à préciser que ces offres d’emploi n’émanent pas d’elle et relève d’une tentative d’arnaque. En conséquence, l’entreprise décline toute responsabilité à cet égard.

La Comilog condamne avec la plus grande fermeté cet acte frauduleux. Elle se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs et complices des actes et messages de nature à porter atteinte à l’image de marque de l’entreprise.

Nous rappelons, à toute fins utiles, que la Comilog dispose de canaux officiels pour la publication des avis de recrutement, à savoir:

•Son site web (https://comilog.eramet.com/)

•Sa page Facebook (https://www.facebook.com/comilogSA) •Son profil LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/comilog/) et •La presse.

Par conséquent, toute personne désireuse d’intégrer les effectifs de la Comilog est invitée à consulter régulièrement les offres d’emploi via les sources de diffusion susmentionnées.

Contact Presse :

communication@eramet-comilog.com https://comilog.eramet.com