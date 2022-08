Gabon: la Comilog, championne de la parité et de l’épanouissement des femmes en milieu professionnel

Ecouter cet article Ecouter cet article

Acteur majeur de l’économie nationale, la compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) s’est également engagée depuis plusieurs années à promouvoir l’égalité des genres. Pour preuve, elle a initié en son sein une véritable politique de promotion et d’accompagnement à l’émancipation féminine dont l’impact est perceptible avec le taux de féminisation des ses équipes qui se situe à 17%.

En effet, dans la droite ligne de la politique sociétale impulsée par le groupe Eramet, cette entreprise minière s’est érigée en véritable promoteur de talents féminins. Cet engagement est visible d’ailleurs par sa participation constante aux célébrations des traditionnels événements du calendrier, journée de la femme, journée du droit des femmes, octobre rose, entre autres.

Outre ces commémorations visant à promouvoir le droit des femmes, elle organise chaque année à Moanda une journée des jeunes filles dans les TIC, « qui vise à éveiller chez les jeunes filles des établissements secondaires de la commune, l’intérêt aux métiers du numérique ». Autre action d’envergure en faveur de l’épanouissement de la gente féminine la mise en place du réseau Woment@comilog qui en plus des activités en interne, organise des séances de formation et de coaching pour permettre aux femmes de l’entreprise d’exploiter leur potentiel.

Entreprise citoyenne et acteur incontestable de la promotion des talents féminin la Compagnie minière de l’Ogooué ne manque pas l’occasion de célébrer ces femmes gabonaises qui se distinguent à travers le monde. C’est dans cette optique que son administrateur directeur général Leod Paul Batolo a reçu récemment la lauréate du prix Margaret 2022 Ariane Akeret Soufiano. Un prix lancé en 2013 sponsorisé par la Comilog et le groupe Eramet.

A noter que l’entreprise minière s’est également engagée aux côtés d’organisations ayant pour objectif de promouvoir les talents féminins à l’instar de Journée de la Femme dans le Digital (JFD), le programme « Femmes d’Avenir », initiative en faveur de l’accélération de l’entrepreneuriat féminin portée conjointement par le groupe Eramet et Women In Africa, avec le soutien de l’État gabonais ou encore la mise en place du FABLAB de Moanda, un incubateur qui permet d’initier les populations aux outils et à l’environnement numérique où 12 femmes font actuellement partie du vivier de la première cuvée de 22 personnes.