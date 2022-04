Gabon: la coalition «M60» étend ses tentacules dans la province de l’Estuaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le samedi 16 avril dernier que s’est tenue la cérémonie d’installation du coordinateur provincial Estuaire et des coordinnateurs d’arrondissements du Grand Libreville de la coalition « M60 ». En effet, après avoir rappelé la vision de cet instrument d’enracinement politique autour d’Ali Bongo Ondimba, Gérard Marie Yembit, président dudit mouvement, a installé Dieudonné Nzaou Mbaki qui devra maintenir la ferveur en faveur de la politique du chef de l’État.

C’est au quartier Pk8 2 écoles que l’ensemble des 126 associations patriotiques et républicaines qui composent la coalition M60 a procédé à l’installation de leur coordinateur provincial et des coordinnateurs d’arrondissements du Grand Libreville. Un déploiement stratégique à la veille des échéances électorales de 2023 où cette plateforme association entend soutenir et être une vitrine de la vulgarisation de la politique du chef de l’État Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président de la majorité républicaine.

Se décrivant comme un « lobby multidimensionnel », la coalition M60 a jeté son dévolu sur un profil réputé sociable et pragmatique. En effet, Gérard Marie Yembit, président de ladite plateforme associative, a procédé à l’installation de Dieudonné Nzaou Mbaki en qualité de coordinateur provincial Estuaire sous les acclamations des membres de cette structure venus en masse. Le nouveau fer de lance du « M60 » dans la première province du pays s’est engagé à ne ménager aucun effort pour être à la hauteur des attentes.



S’en est suivie l’installation par le coordinateur provincial de l’ensemble des coordinnateurs d’arrondissements du Grand Libreville de la coalition « M60 ». Des 6 arrondissements de la commune de Libreville à Owendo, Cocobeach, Kango, Ntoum, Akanda et Komo Mondah, les soldats fidèles du Distingué camarade président (DCP) Ali Bongo Ondimba ont été présentés à la base syndicale qui a tour à tour adoubé les ressources humaines retenues. Occasion pour Gérard Marie Yembit d’appeler les récipiendaires à « se devenir des hommes de terrain pour implémenter l’avenir en confiance », a-t-il conclu. Des actions solidaires seront menées sous peu en faveur de l’autonomie financière des jeunes.