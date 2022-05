Gabon: la coalition des syndicats du ministère de la santé annonce la reprise des prises en charge CNAMGS

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après plusieurs perturbations observées ces dernières semaines dans le secteur de la santé, ce mercredi 25 mai 2022, les organisations syndicales de la santé et des Affaires sociales ont annoncé une trêve de deux mois. A cet, la mesure de suspension de l’utilisation des feuilles de soins et bons d’examens CNAMGS dans les structures publiques est levée permettant ainsi aux populations l’accès aux soins dans les hôpitaux et ce de façon optimale.

La communication est à nouveau fluide entre les agents de santé et les patients. En effet, la dernière sortie des organisations syndicales de la santé et des Affaires sociales vient de trancher concernant la prise en charge des feuilles de prestation de consultation et d’ordonnance. Ces derniers ont indiqué la reprise des feuilles de soins et bons d’examens CNAMGS pour le grand bonheur des populations.

La décision de suspension avait été prise le 5 mai dernier suite à l’absence de réaction de la tutelle depuis le mois de mars. Un mutisme qui handicapait les populations. Pour le personnel médical, le malade est le seul et unique centre d’intérêt qui justifie la présence au quotidien des médecins à l’hôpital public. « Nous invitons les personnels de santé à reprendre la fiche CNAMGS qui aujourd’hui est la seule garantie de l’accès aux soins pour tous. Aussi invitons-nous les populations à continuer de fréquenter les structures sanitaires publiques et de faire confiance à ces dernières » ont déclaré les syndicalistes.

Ainsi, la coalition des syndicats du ministère de la Santé a donc invité le personnel médical de toutes les structures hospitalières à reprendre l’usage de la fiche CNAMGS qui aujourd’hui est la seule garantie de l’accès au soin pour tous. Par ailleurs, les populations sont également appelées à continuer de fréquenter structures sanitaires publiques à compter de ce jour pour une prise en charge optimale.

Regina Dewuno