Gabon: la CNSS rend un vibrant hommage au Dr. Charles Mendoume

Décédé le 1er mars dernier 4 mois seulement après avoir pris ses fonctions, le Dr. Charles Mendoume a reçu ce vendredi 12 mars, les révérences dignes de son rang, de la part du personnel et des responsables de l’entité dont il avait la charge. En effet, réunis au siège de l’organisme, ces derniers n’ont pas manqué de rendre un ultime et vibrant hommage à « ce travailleur infatigable qui a contribué à porter haut, les couleurs de la CNSS ».

Journée lourde et atmosphère pesante ce vendredi au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Un peu moins de deux semaines après le décès du Dr. Charles Mendoume, directeur général de l’organisme décédé le 1er mars dernier, les responsables, le personnel, les partenaires sociaux et la famille, étaient réunis pour un ultime et vibrant hommage à « cet homme du sérail » comme l’a souligné Jean Maurice Ayine, président du conseil d’administration.

En effet, présenté unanimement comme un « travailleur acharné et infatigable qui a contribué à porter haut les couleurs de la CNSS », le Dr. Charles Mendoume a eu droit à des hommages dignes de son rang, dans une atmosphère qui dégageait encore sa présence. Louant à la fois la qualité et l’humanité de celui qui a fait toutes ses classes au sein de la CNSS, les différentes personnalités qui se sont succédé ont toutes honoré et salué la mémoire de ce « perfectionniste ».

Flore Martine Ngningone Obame, Directrice générale adjointe de la CNSS

A l’image de Flore Martine Ngningone Obame, directrice générale adjointe de la CNSS, qui a notamment loué son « dynamisme et son expérience au service de l’organisme afin de lui donner une dimension encore plus institutionnelle », le conseil d’administration et les partenaires sociaux, ont eux aussi témoigné « leur profonde estime et leur vive affection », pour cet « homme de consensus qui privilégiait toujours le dialogue inclusif ».



Né le 12 octobre 1961 à Lambaréné, le Dr. Charles Mendoume qui aura été selon des témoignages recueillis sur place « une source d’inspiration pour beaucoup », laisse derrière lui, une famille “Cénessiste” et une famille au sens large du terme, inconsolable. Celles-ci devront désormais, partir de l’avant, et porter haut les valeurs que défendait l’ancien directeur du Recouvrement et du pré-contentieux, dont la carrière force l’admiration.