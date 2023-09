Gabon : la CNSS et la CNAMGS bientôt sous pavillon du secteur privé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 31 aout 2023, le président du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est entretenu au Palis du bord de mer avec les membres de la Fédération des entreprises du Gabon. Profitant de cette rencontre, le président de la transition a annoncé la décision de faire passer les organismes de prévoyance sociale sous la coupole du secteur privé.

Quelques heures seulement après sa désignation par l’ensemble des généraux des différents corps de Défense et de Sécurité afin de conduire la Transition instaurée à l’issue de la proclamation des résultats controversés du 26 août dernier, le Général Brice Oligui Nguema à tenu à échanger avec l’ensemble des forces vives de la nation. Il s’agissait notamment de prendre l’avis de ces derniers sur les mesures à prendre à mener à bien sa mission.

En prenant le pouvoir, le CTRI entend « restructurer les institutions afin de léguer à ce pays des piliers solides sur lesquels il pourra bâtir une démocratie forte, une gouvernance assainie dans le respect des droits de l’Homme en vue d’un mieux vivre des Gabonais ».

Pour le patronat gabonais représenté par la Fédération des Entreprises du Gabon (FEG), il était question de proposer une batterie de mesures qui permettraient de définir des contours de transformation économique et sociale afin de bâtir une économie plus forte. Au nombre de ceux-ci, la réforme de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et de la Caisse nationale de garantie sociale (CNAMGS).

Selon le communiqué de la présidence de la République, ces entités seront placées entièrement sous la gestion du secteur privé afin de garantir les droits des travailleurs et des retraités, et la mise en place d’un système bancaire national pour les projets publics.