Gabon: la CNPCDP interpellée sur la mafia autour des documents de transport

L’affaire portant sur les anomalies constatées au sein du Centre national de délivrance des documents de transport est loin d’avoir trouvé son épilogue. En effet, après le Syndicat des agents du ministère des Transports et de l’aviation civile (Samtac), le tour est revenu à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et industries (CGPMEI) de saisir la commission nationale pour la protection des données personnelles (CNPCDP).

C’est sans aucun doute l’affaire qui défraie la chronique au sein du ministère des Transports depuis plusieurs semaines. Des faits qui ont conduit le président du CGPMEI Emmanuel Marcos Zue Eyene à saisir le président de la CNPCDP en vue de mettre à nu ce trafic qui constitue un délit.

« Il était question pour nous de venir édifier l’ensemble des commissaires sur les démarches entreprises depuis un an pour dénoncer toutes les pratiques frauduleuses que nous avons observées dans le cadre de l’activité du centre d’édition des documents de transport », a indiqué le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et industries.



Ainsi, au nombre des irrégularités que la délégation a tenu à dénoncer, il y a entre autres la circulation de certains véhicules avec les mêmes plaques d’immatriculation, la vente de véhicules volés à l’etranger qui sont préalablement nettoyés et remodelés.