Gabon: la CJK en mission d’encadrement des bacheliers

C’est le samedi 28 novembre 2020 que la communauté des jeunes de kalikak (CJK) a organisé la première édition de la journée d’orientation des bacheliers. Placée sous le thème « mieux orienter les jeunes pour favoriser l’adéquation formation-emploi », cette initiative permettra à plusieurs jeunes étudiants de mieux visualiser leurs buts et les opportunités qui s’offrent à eux.

C’est une journée qui restera marquée dans les consciences collectives des jeunes du quartier Kalikak dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville. En effet, pour la première fois, les fils et filles ressortissants de cette zone ont pu être édifiés et outillés sur les rouages devant leur permettre d’affronter la vie après l’obtention du baccalauréat dont ils ont été jugés dignes au mois d’août 2020.

Cette action solidaire qui est l’œuvre de la communauté des jeunes de kalikak (CJK) s’est déroulée en 3 grandes phases. A savoir, deux phases d’exposé sur les débouchées une fois ce précieux sésame en poche. L’ultime phase a consisté à mettre face-à-face les panélistes et les aspirants afin de pouvoir répondre aux différentes questions qui taraudaient les esprits des jeunes pousses.

Ainsi, ingénieurs civils, statisticiens, sages-femmes, conseillers d’orientation, ont tour à tour partagé leurs parcours et donné un aperçu de leurs savoir-faire qui pourrait en inspirer plus d’un. Occasion pour les organisateurs de remercier le Fonds des Nations-Unies pour la population (UNFPA) pour son accompagnement financier dans la matérialisation de ce noble projet



Pour information, la CJK est une association à but non lucratif mise en place par des jeunes dudit quartier désireux de « participer à l’épanouissement, l’éducation et le bien-être des jeunes de kalikak et ses environs », précise le communiqué de presse parvenu à la rédaction de Gabon Media Time ce jour. Les bénéficiaires sauront apprécier l’effort consenti par leurs devanciers.