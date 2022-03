Gabon: la CGT exige la libération du syndicaliste Jean Rémy Yama !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une correspondance adressée au ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha que le responsable de la CGT en charge des relations internationales a interpellé le membre du gouvernement sur le caractère « arbitraire » de l’arrestation du syndicaliste Jean Rémy Yama. Aussi, Boris Plazzi a exigé sa libération et tout en demandant aux autorités de faire « diligence se rendre rapidement à Dakar afin d’y suivre les soins qu’appelle son état de santé ».

« Monsieur le ministre de l’Intérieur, nous ne pouvons accepter qu’un de nos camarade soit ainsi privé de sa liberté alors qu’aucune charge ne peut être retenue contre lui », a fustigé la Confédération générale du travail (CGT) dans un courrier adressé à Lambert-Noël Matha, ministre gabonais de l’Intérieur. Boris Plazzi en a profité pour appeler les autorités judiciaires compétentes à faire « diligence afin qu’il puisse retrouver dans les plus brefs délais sa liberté de mouvement », est-il indiqué dans ledit communiqué.

Par ailleurs, la puissante confédération syndicale créée il y a plus de 100 ans de la volonté des salariés de s’organiser collectivement et durablement , n’a pas manqué de pointer du doigt les disparités dans la procédure entamée par les éléments de la Direction de la Contre-ingérence et de la sécurité militaire. Occasion de les inviter à se rattraper en permettant à Jean Rémy Yama de « se rendre rapidement à Dakar afin d’y suivre les soins qu’appelle son état de santé », a-t-elle conclu. Pour rappel, le syndicaliste a été interpellé dimanche 27 février dernier dans le cadre de l’affaire CSI Serpentin.