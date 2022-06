Gabon: la CDG Maroc en visite à la ZERP de Nkok 

Ecouter cet article Ecouter cet article

En séjour au Gabon depuis le lundi 20 juin dernier, la délégation de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) du Maroc a effectué ce jeudi 23 juin 2022 une au sein de la Zone Économique Spéciale de Nkok (ZERP). Cette visite qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat entre le Maroc et le Gabon dans le cadre du projet d’aménagement du projet Mouvingui porté par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) était également l’occasion de s’imprégner du fonctionnement de cet espace économique.

C’est au côté du Gouverneur de la province de l’Estuaire Marie-Françoise Dikoumba, du Directeur général de la GSEZ-Gabon Mohit Agrawal et du secrétaire général de la CDC Jean Blaise Ipedissy que la délégation de la CDG conduite par Mosshine Semmar, directeur général de MEDZ et Mohammed Amine Hajhouj, directeur général de la société d’aménagement de l’eco cité zenata, ont procédé à une visite de prospection de la ZERP de Nkok.

Une visite qui a permis à la délégation de ladite entité de faire le tour de la première zone industrielle au monde à être certifiée « bas carbone » et meilleure zone économique spéciale du monde dans le secteur du bois en 2020. Mais également de s’imprégner des différentes opportunités d’investissements possible de cet espace industriel multisectoriel qui est la principale zone d’attraction en matière d’investissements.

Occasion pour les membres du directoire de la CDG de saluer le développement et la bonne gestion de la Zone Économique Spéciale de Nkok, 10 ans après sa dernière visite. Pour rappel, la la Caisse de dépôt et de gestion est la plus importante institution financière publique qui gère l’épargne à long terme au Maroc.

