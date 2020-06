Gabon: la CDC reprend la main sur la cité Magnolia pour éviter un fiasco

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time ce lundi 29 juin 2020 que la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a tenu à édifier l’opinion sur la réalité entourant la conduite des travaux de la Cité Magnolia initiés par sa filiale immobilière Avorbam Investissements. A cet effet, l’établissement financier public a révélé que le retard pris dans la livraison de ce projet de construction de 200 logements était le fait des entreprises adjudicataires qui n’ont pas respecté les termes du contrat conduisant ainsi la CDC à procéder à l’arrêt des travaux du chantier.

Dans sa mise au point, la Caisse des Dépôts et Consignations s’est positionnée en porte-à-faux avec les informations distillées ces derniers jours sur les réseaux sociaux et dans certains médias sur l’état d’avancement des travaux de construction de la Cité Magnolia. En effet, dans le soucis de démêler l’écheveau des raisons de la non-livraison des logements en juin 2019, première date estimée, une réunion s’était tenue le mardi 7 janvier 2020 entre la CDC, le maître d’œuvre et les trois entreprises adjudicataires en l’occurrence Nebulia Group, GFRA BTP et la Compagnie de Construction de l’Ogooué.

Sauf qu’à la lumière des faits et contrairement aux informations qui annonçaient un état d’avancement des travaux de construction de 80 à 90%, une contre-expertise et une visite sur le terrain ont dévoilé une tout autre réalité. Selon l’institution financière, « plus de la moitié des logements en construction ne sont pas habitables et le cahier de charges n’a pas été respecté ». Une réalité pour le moins incompréhensible alors que l’intégralité des sommes prévues, hors garantie de non-exécution, a été payés.

C’était sans compter sur l’attitude peu orthodoxe de Nebulia Group, GFRA BTP et la Compagnie de Construction de l’Ogooué qui malheureusement n’ont jamais démontré leur volonté de parachever les travaux de ce chantier dont la livraison était initialement prévue au plus tard le 1er février 2020.

Face au non-respect de ces engagements et après leur avoir adressé des mises en demeure pour la reprise des travaux les 19 mai et 12 juin derniers, la CDC s’est résolue à reprendre le site de la Cité Magnolia et la placer sous surveillance policière en attendant la reprise des travaux dans les plus brefs délais par des nouvelles structures qui seront toutes soumises au Code des marchés publics.