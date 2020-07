Gabon: la CDC procède à l’étude des dossiers pour la finition des travaux de la Cité Magnolia

Ce samedi 11 juillet 2020 la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), à travers sa filière immobilière Avorbam Investissements, a procédé au dépouillement des dossiers pour une demande de cotation pour la finition des travaux de la Cité Magnolia, dans le respect du Code des marchés publics. Une opération qui intervient quelques semaines après la résiliation des contrats signés entre l’établissement financier et les entreprises adjudicataires qui n’ont pas tenu leurs engagements, conduisant ainsi la CDC à suspendre les travaux du chantier.

Soucieux de faire aboutir ce projet de construction de 200 logements, la CDC a entrepris de lancer une demande de cotation qui est une procédure simplifiée de consultation d’entreprises, de fournisseurs et de prestataires de service pour la passation de certaines prestations en dessous du seuil prévu par le Décret n°0254/PR/MEEDD portant Code des Marchés publics en République gabonaise. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la relance des travaux du projet de la Cité Magnolia.

C’est donc dans ce cadre que la commission évaluation des offres a procédé au dépouillement des dossiers des entreprises soumissionnaires. Objectif, sélectionner les entreprises dont les dossiers sont complets. « Sur 11 entreprises ayant retiré les dossiers de cotation, neuf seulement se sont manifestées. Nous avons reçu les dossiers de 9 soumissionnaires. Cette demande de cotation concerne les 5 lots pour la finition des villas. Un lot pour les trois immeubles, un lot pour le plateau technique et le dernier lot pour les voiries intérieures. Le but était de recueillir les différentes propositions des entreprises et voir si tous les éléments demandés étaient dans le dossier », a expliqué Alain Mbomo Mougoubi, président de ladite commission.

Il faut souligner que dans un souci de transparence, une équipe technique se charge d’évaluer les dossiers des soumissionnaires, avant de procéder aux choix des entreprises qui hériteront du marché de finition de ce projet. Les noms de ces dernières seront connues sous peu.