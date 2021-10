Gabon: la CDC organise la 6ème édition de la Conférence internationale du Forum des Caisses de Dépôt

Ecouter cet article Ecouter cet article

Libreville, le 20 octobre 2021 – Sous le Haut Patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA, la Caisse des Dépôts et Consignations du Gabon organise le mercredi 27 octobre 2021, la 6ème édition du Forum des Caisses de Dépôt. Cette conférence se tiendra aussi bien en présentiel à Libreville, au Gabon, qu’à distance par vidéoconférence sur la plateforme Zoom et en streaming via YouTube.

Ce Forum a pour mission de mettre en valeur et de diffuser le modèle des Caisses de Dépôt en promouvant leur rôle dans la mobilisation de l’épargne, leur capacité à accompagner les politiques publiques et leur fonction de catalyseurs d’investissements de long terme, durables et productifs.

Placé sous le thème « Promouvoir les investissements durables et l’économie verte, en s’appuyant sur l’expérience des Caisses de Dépôt et le besoin de projets responsables et innovants, catalyseurs de ressource », cet évènement international réunira des organismes financiers internationaux ainsi que les Caisses de Dépôts de France, d’Italie, du Maroc, du Sénégal, du Gabon, de Mauritanie, de Tunisie, du Niger, du Burkina-Faso, de Côte d’Ivoire et du Bénin.

Organisé sous la forme de tables rondes, le Forum s’articulera autour de quatre thèmes à savoir :

Le modèle financier et de gouvernance des Caisses de Dépôt, une opportunité pour le développement économique à long terme de la zone CEMAC ?

L’émergence des Caisses en Afrique de l’Ouest, une dynamique au service d’une relance durable et résiliente ?

L’économie verte – les Caisses de Dépôts et le Fonds Vert Climat;

Le rôle de l’equity public pour la relance économique et l’investissement responsable.

Acteurs majeurs de la mobilisation de l’épargne, les Caisses de Dépôt sont des institutions financières publiques chargées de sécuriser, conserver et gérer une certaine épargne, confiée par la loi ou par mandat. Elles jouent un rôle de pivot dans l’accompagnement des politiques publiques au service du développement économique et social durable des pays d’appartenance.

Président du Forum des Caisses de Dépôt depuis septembre 2019, la CDC Gabon entend bien appuyer le développement du modèle des Caisses de Dépôt dans la zone CEMAC et en particulier, au Cameroun, en Guinée Équatoriale, au Tchad et en République du Congo.