Gabon: la CDC inaugure Le Phœnix, son nouveau siège de Libreville 

Après plusieurs années d’attente, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) vient de changer de visage de par la localisation de son siège. En effet, dans un communiqué signé de la Direction générale et daté du jeudi 31 mars 2022, l’institution financière a annoncé le déménagement de son siège social à l’Immeuble Phœnix à la zone dite Rénovation.

Ce changement de cadre s’inscrit dans la volonté de l’institution financière d’améliorer significativement le travail et la qualité de ses services. « La Direction Générale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) informe son aimable clientèle et le public du déménagement en cours de son Siège Social à l’adresse suivante : Immeuble PHŒNIX (angle UBA – Rénovation /Chambre de Commerce); Siège social : 70, rue Simon Khalifé, Nombakélé, Libreville – Gabon; Agence bancaire : 165, avenue Colonel Parant, Nombakélé, Libreville – Gabon », indique le communiqué.

Si dans sa communication, la CDC a indiqué que le vendredi 1er avril 2022, ses gestionnaires seront uniquement disponibles par téléphone, elle a également précisé que le lundi 11 avril 2022, l’agence bancaire sera fermée et devrait rouvrir le mardi 12 avril 2022 aux heures habituelles.

Pour rappel, la CDC est une institution financière créée sous la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), ce statut juridique donne de l’agilité pour accomplir ses missions de service public et servir l’intérêt général et adopter des normes de gestion inspirées du secteur privé, fondées sur la rentabilité et la performance.