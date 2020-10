Gabon: la CDC, entre lutte contre la Covid-19 et engagement dans la campagne Octobre rose

La crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 aura contraint de nombreuses entités à mettre en oeuvre en leur sein les mesures de prévention édictées par le gouvernement dans le cadre de la stratégie de riposte contre cette pandémie. C’est donc par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time que la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a réitéré son engagement dans la lutte contre ce virus par l’application des mesures barrières surtout en cette période de célébration d’octobre rose dédié à la lutte contre les cancers féminins. Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

« Communiqué de presse

CDC : des gestes barrières pour la protection de la santé et de la vie

Libreville le 22 octobre 2020 – Dans un contexte marqué par la propagation de l’épidémie à Coronavirus au Gabon et dans le monde, le Ministère de la Santé a lancé le 10 Octobre dernier la campagne dite « Octobre Rose ». La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), soucieuse du bien-être et de la santé de ses équipes, s’est engagée aux côtés des Autorités pour sensibiliser ses employés notamment par l’application et le respect des mesures gouvernementales de lutte contre la covid-19 et celles contre les cancers féminins.

La CDC a ainsi multiplié les actions quotidiennes de sensibilisations. En son sein, les gestes barrières sont obligatoires (distanciation physique, prise de température, port du masque et lavage des mains régulier).

Quant à la campagne « Octobre Rose » célébrée depuis 2013 à l’initiative de la Première Dame, Sylvia BONGO ONDIMBA, via la Fondation Sylvia BONGO ONDIMBA (FSBO) pour la famille, l’implication de la CDC est totale. Des dépistages ont été programmés pour toutes les collaboratrices et les conjointes des collaborateurs. Les tests de dépistage et les sensibilisations menés par des professionnels de la santé, mis à la disposition par la FSBO, ont été effectués le mardi 20 octobre 2020.

Pour la CDC, bras séculier de l’État et partenaire économique de long terme « Mens sana in corpore sano », car « il n’y a de richesse que d’Homme ». Sans ses Hommes, la CDC ne saurait réaliser les missions qui lui sont assignées par les plus Hautes Autorités en tête desquelles le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA.

La Direction Générale de la Caisse des Dépôts et Consignations »