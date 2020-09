Gabon: la Carte nationale d’identité bientôt délivrée par la DGDI

Auditionné récemment par les membres du Conseil economique social et environnemental (CESE) le ministre en charge de l’Intérieur, Lambert Noël Matha est revenu une nouvelle fois sur la problématique de l’établissement de la Carte nationale d’identité (CNI). A cet effet, il a réitéré l’idée d’attribuer la production de ce document à la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI) qui selon lui dispose de la technologie pour mener à bien cette mission.

Suspendu depuis un plus de 7 ans la question de l’établissement de la Carte nationale d’identité était au centre de l’audition au CESE du ministre de l’Intérieur, Lambert Noël Matha. Occasion pour ce dernier de rassurer les conseillers sur la volonté du gouvernement de régler cette situation handicapante pour de nombreux Gabonais qui pour l’instant ne sont en possession que d’un recepissé.

Lors de son intervention, le ministre de l’Intérieur a expliqué les raisons de l’arrêt de la délivrance de la carte d’identité qui est consécutif non seulement à un problème d’ordre technique mais aussi au non–paiement du prestataire qui était en charge de la production. « Nous avons suspendu l’établissement des macarons pour la carte nationale d’identité non seulement à cause d’un certain nombre d’éléments qui en réalité ne cadraient pas avec le produit que nous voulions, mais aussi à cause d’une ardoise vis-à-vis de ce prestataire », a déclaré Lambert Noël Matha.

Toutefois, le membre du gouvernement s’est voulu rassurant quant à la reprise de l’établissement de ce document. Il a pour ce faire, indiqué que sa délivrance sera désormais dévolue à la Direction générale de la documentation et de l’immigration qui selon lui dispose non seulement des ressources humaines mais aussi « des équipements adéquats ».