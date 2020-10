Gabon: la campagne octobre rose s’invite à la CNNII

A l’instar de nombreuses entreprises gabonaises ayant répondu à l’appel du ministère de la Santé, la compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII) a mobilisé à son tour ses employés. Ce 27 octobre alors que la campagne Octobre Rose est en passe de baisser le rideau, la CNNII a organisé une journée de sensibilisation et de dépistage au bénéfice de son personnel féminin.

Impossible pour de nombreuses entreprises de rester insensibles à cette campagne internationale de sensibilisation, de prévention et de dépistage contre les cancers du sein et du col de l’utérus lancée le 1er octobre dernier par le ministère de la Santé avec le concours de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO).

Ne souhaitant pas déroger à la règle, la compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII), à l’initiative de son directeur général Carl Ngueba Boutoundou, a encouragé son personnel féminin à s’informer davantage sur les cancers du sein et du col de l’utérus.

Elles étaient en effet près de 80 femmes de son site de Libreville à être édifiées sur les facteurs de risque, les causes, les manifestations cliniques des cancers du sein et du col utérin. Une phase de dépistage a notamment permis à ces dernières de connaître leur statut de santé en matière desdits cancers, les plus récurents chez la femme.