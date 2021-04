Gabon: la CAF saisit officiellement la Fegafoot pour le cas Kanga Guelor

Les gémissements de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) au sujet du milieu de terrain international gabonais Kanga Kaku Guelor ont fini par attirer le regard des dirigeants de la Confédération africaine de football (CAF). En effet, comme le souligne une correspondance publiée ce vendredi 30 avril, l’instance faîtière du football africain a officiellement ouvert « une enquête concernant l’état et l’éligibilité du joueur ».

Au cœur de l’actualité sportive ce jeudi après avoir remporté le Championnat de Serbie, Kanga Guelor fait une nouvelle fois parler de lui ce vendredi. A peine 24 heures après son sacre, le milieu de terrain international gabonais est une nouvelle fois au centre du conflit Gabon-RDC. Et pour cause, les gémissements de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) à son sujet ont fini par attirer le regard des dirigeants de la Confédération africaine de football (CAF).

En effet, un peu plus de deux semaines après avoir déposé une réserve contre la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) comme le confirmait récemment Canal+, la Fécofa vient d’obtenir l’ouverture d’une enquête officielle de la CAF. « Concernant l’état et l’éligibilité du joueur Guelor Kanga Kaku » comme on peut le lire dans la correspondance officielle reçue par la Fegafoot, cette enquête devrait déterminer les responsabilités de chacune des parties.



Contraints de « soumettre le dossier complet aux organes compétents de la CAF » dans cette affaire loin d’être terminée au regard de ces nouveaux éléments, les responsables de la Fegafoot qui n’avaient jusque-là pas évoqué le sujet, devront donc démontrer leur efficacité. Après l’échec dans le dossier face à la Gambie, Pierre Alain Mounguengui et son staff sont donc attendus.