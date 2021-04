Gabon: la bourse d’études désormais élargie aux sportifs !

Le conseil de ministres tenu le jeudi 29 avril 2021, a entériné le projet de décret fixant les régimes de bourse d’études en République Gabonaises. Dorénavant, hormis les personnes vivant avec un handicap, l’allocation d’études sera octroyée aux élèves inscrits aux programmes sport-études mais aussi aux sportifs de haut niveau.

Le dernier conseil tenu le jeudi 29 avril dernier aura tardé à livrer son épilogue. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’attente a valu le coup. En effet,le conseil a formalisé les nouvelles conditions d’obtention et des bourses en République Gabonaise. Une réforme qui comprend d’importantes améliorations notamment sur la condition des sportifs.

Présenté par le ministre de L’Enseignement supérieur et de l’Education nationale, le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda, ce projet fixant le nouveau régime de bourses vise à « uniformiser le régime de bourses applicables aux élèves et étudiants scolarisés au Gabon et à l’étranger en précisant les différentes conditions adaptées en fonction du type d’enseignement, de l’âge et des performances académiques de l’apprenant », est-il clairement indiqué dans le communiqué final dudit conseil.

En effet, si la bourse était exclusivement octroyée aux apprenants de classes de terminales et aux étudiants, il ressort que les sportifs de bas et haut niveaux pourront désormais en bénéficier. Une avancée considérable tant de nos jours, l’appui de l’État aux étoiles du sport est un facteur clé du développement de ces disciplines. Surtout quand on sait que sous le format « sport-études », ces champions pourraient se garantir une vie paisible après leurs carrières.

Pour rappel, lors de l’organisation des jeux de l’Office gabonais des sports scolaires et universitaires (Ogssu), plusieurs futurs grands sportifs avaient été décelés. Pourtant, aucune assistance spécifique ne leur avait été offerte. Résultat, bon nombre d’entre eux, avaient dû jeter l’éponge. Autre innovation, l’élargissement de la bourse aux personnes vivant avec un handicap. S’il s’agit pas d’une innovation, il semble tout de même qu’un cadre spécifique leur sera appliqué. Vivement sa mise en œuvre.