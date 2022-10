Gabon: la borne de téléconsultation de «Santé pour Tous» présentée à Obiang Ndong

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 12 octobre 2022, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a reçu à son cabinet, le directeur général de la société « Santé pour Tous » Indraneel Bhan. En effet, cette entreprise spécialisée dans la fabrication et la production des équipements médicaux, installée dans la zone économique de Nkok (ZES Nkok) est venue présenter au membre du gouvernement sa borne de téléconsultation.

C’est accompagné de certains de ses techniciens que le responsable de la société « Santé pour Tous » est venu présenter au ministre de la Santé le premier équipement de télémédecine fabriqué au Gabon. Il s’agit d’une borne de téléconsultation qui constitue une solution efficace pour pallier le déficit de laboratoires médicaux sur l’ensemble du territoire national notamment dans les zones enclavées.

Composée de plusieurs appareils de diagnostic médical simultané, la borne de téléconsultation est équipée d’une caméra HD et d’un écran tactile. En plus de la consultation, des bilans médicaux, de la consultation prénatale, du bilan respiratoire et pulmonaire, cet appareil propose également une surveillance à distance avec un médecin spécialiste.



A noter que cet appareil a été approuvé par les organismes internationaux comme l’Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux. Selon le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong « ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre de l’amélioration du système et du développement du e-service dans et est totalement en phase avec les objectifs du projet Gabon-SIS » a-t-il conclu.