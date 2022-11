Gabon: la biosécurité au coeur des échanges entre Obiang Ndong et Time Lyden

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 22 novembre 2022, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a reçu en audience Tim Lyden, vice- président chargé de la Biosécurité à Concentric by Ginko. Il était question pour cette entreprise américaine spécialisée dans la biosécurité de venir présenter au membre du gouvernement ladite structure et solliciter une éventuelle collaboration.

Introduit au Cabinet du ministre par le Représentant permanent du Gabon à l’ONU Michel Xavier Biang, Tim Lyden et le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong ont fait un tour d’horizon sur les questions liées à la biosécurité. En effet, le groupe Concentric by Ginko, intégrateur américain de système pour la biosécurité de nouvelle génération, a décliné son ambition d’accompagner le Gabon dans ce domaine.

Ainsi, cette rencontre a été marquée par une présentation factuelle du dispositif local d’analyse de micro organisme notamment les laboratoires P4 (CIRMF) et P3 (CERMEL). Au terme de celle-ci, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a réitéré l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre des politiques efficaces en matière de biosécurité. « La volonté du Président de la République est que notre pays le Gabon soit un hub en matière de biosécurité » a-t-il souligné.

Convaincu de ce que l’avenir de la recherche médicale est dans la relation homme-animal, le patron du département de la Santé s’est montré très intéressé par l’offre du groupe américain qui s’inscrit dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant offrant ainsi la possibilité d’un transfert de compétence avec l’arrivée en terre gabonaise, des laborantins américains pour des travaux de recherche.