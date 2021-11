Gabon: la belle leçon de démocratie de Paul Marie Gondjout

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si dans l’opinion l’implosion de l’Union nationale au terme de son congrès ordinaire avait été évoquée, la réalité est tout autre. La preuve avec la posture adoptée par l’ancien secrétaire exécutif adjoint de cette formation, Paul Marie Gondjout, grand perdant de l’élection à la présidence du parti, qui a réaffirmé son engagement à œuvrer pour la redynamisation de ce parti de l’opposition.

En effet, c’est au cours d’une rencontre avec son équipe que Paul Marie Gondjout a tenu à tirer les leçons de l’élection du nouveau directoire de l’Union nationale. Emboîtant le pas à la nouvelle présidente Paulette Missambo, ce dernier a une fois de plus reconnu sa défaite de manière « honorable » invitant ses colistiers à passer le cap de l’élection.

« Je vous invite dorénavant à ranger cette élection dans les tiroirs et à vous mettre en ordre de bataille sans répit. Que chacun de nous regagne sa base militante afin de redonner vie et participer à l’effort collectif de redynamisation et de consolidation de notre parti », a-t-il indiqué.

Une posture aux allures de véritable leçon de démocratie infligée au landerneau politique national, et qui rejoint celle adoptée par la nouvelle présidente de l’Union nationale qui au cours de sa première sortie médiatique a réaffirmé sa volonté de donner un nouveau souffle à cette formation politique.