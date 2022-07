Gabon: la BDEAC et la FAO s’allient pour booster le développement de l’agriculture

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de ses échanges réguliers avec les partenaires techniques et financiers, le coordonnateur sous-régional de la FAO pour l’Afrique centrale Helder Muteia s’est entretenu avec le nouveau représentant résident de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) Yourdy Roku Gaet Jens. Au menu de cette rencontre, la redynamisation de la collaboration entre les deux institutions mais aussi la volonté de participer au développement du secteur agricole gabonais.

Au cours de cette rencontre, les deux hommes ont tenu à identifier les axes de coopération pour soutenir le développement de l’agriculture au Gabon. En effet, l’opération Russe en Ukraine a eu un impact indéniable sur les chaînes d’approvisionnement alimentaire, régionales et au Gabon, d’où la nécessité d’intensifier le développement du secteur agricole pour pallier cette problématique.

A cet effet, Helder Muteia et Yourdy Roku Gaet Jens ont évoqué les pistes de collaboration pour développer avec le gouvernement et les acteurs du secteur des projets capables de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Gabon. Il faut souligner que la BDEAC est un acteur majeur dans le financement des projets de développement des pays membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Au terme de cette rencontre la FAO et la BDEAC ont réaffirmé leur volonté commune de redynamiser la collaboration entre les deux institutions. Par ailleurs, les échanges ont permis de passer en revue plusieurs sujets d’actualité notamment la pandémie de la Covid-19 qui a impacté à l’échelle mondiale, régional et local, les chaînes de production et de distribution alimentaire, démotivé les producteurs.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir plus d'actualités inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp