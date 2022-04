Gabon: la base PDG de Minvoul soudée derrière Ali Bongo pour 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une réunion départementale que l’état major du Parti démocratique gabonais (PDG) de Minvoul a annoncé la célébration en différé du 54ème anniversaire de cette formation politique dans le chef-lieu du Haut-Ntem. Occasion pour l’honorable Dr. Francis Nkea Ndzigue et l’ensemble des notables de réaffirmer leur soutien total à la politique du distingué camarade Ali Bongo Ondimba, « candidat naturel » pour l’élection présidentielle de 2023.

C’est dans un hôtel de la place que le Dr. Francis Nkea Ndzigue, la vénérable Marie-Julie Biloghe, Nestor Ayi et l’honorable François Ango Ntoutoume se sont entretenus avec les militants et l’ensemble des fils et filles de Minvoul autour des questions relatives à la célébration du 54ème anniversaire du Parti démocratique gabonais (PDG) qui aura lieu le 9 avril prochain au stade municipal de Minvoul. Les participants, venus en grand nombre, ont été appelés à proposer un format qui permettra d’aboutir à une forte mobilisation.

Des échanges fructueux qui ont permis de faire le point sur les différentes activités qui seront menées durant cette célébration. Occasion pour le Dr. Francis Nkea Ndzigue d’annoncer les grandes articulations retenues. « La rencontre de cet après-midi a porté sur l’organisation du 12 mars en différé à Minvoul. Cette réunion départementale a consisté à vérifier tous les aspects de l’organisation y compris les motions de soutien au distingué camarade qui est l’élément central de notre parti », a indiqué l’élu du 2ème siège, Canton Sossolo Ntem et Canton Sud.



Au nom de ses pairs et des fils du Haut-Ntem, le Dr. Francis Nkea Ndzigue en a profité pour traduire en pensée la volonté des Minvoulois et Minvouloises envers Ali Bongo Ondimba. « Cette célébration sera l’occasion de demander au candidat naturel de se présenter à l’élection présidentielle à venir […] C’est lui qui fait tout pour les Gabonais. Il se déploie corps et âme pour satisfaire les besoins les plus élémentaires de nos concitoyens », a-t-il conclu. Un appel à l’union qu’il entend faire valoir dans une démarche solidaire et consensuelle empreinte de respect. Le rendez-vous est dès lors pris !