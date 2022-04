Gabon: la barre de 500 véhicules actifs franchie par la start-up Pozi

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la performance XXL que vient de réaliser la startup Pozi spécialisée dans le tracking de véhicules et la gestion de flotte au premier trimestre de l’année 2022. En effet, en perpétuelle croissance, la société dirigée par Loïc Kapitho compte à ce jour pas moins de 500 véhicules actifs au Gabon et vise à conquérir le marché gabonais et africain grâce à son savoir-faire.

Dans un tissu entrepreneurial fragile consolidé par la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a considérablement impacté l’économie gabonaise, certaines entreprises arrivent à tirer leur épingle du jeu en continuant de croître. C’est notamment le cas de l’ambitieuse startup dénommée Pozi qui vient d’atteindre la barre symbolique de 500 véhicules actifs.

Une performance inouïe réalisée durant le 1er trimestre de l’année en cours qui positionne l’entité co-fondée par Loïc Kapitho et Thomas Leluc dans le marché du tracking de véhicules et la gestion de flotte. Devenant ainsi « une solution de référence auprès des entreprises et des semi-professionnels qui constituent son segment prioritaire », peut-on lire dans le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Occasion pour Loïc Kapitho de saluer cette performance. « L’atteinte de cet objectif des 500 véhicules marque une nouvelle étape de croissance pour notre startup. Notre ambition est grande et nous sommes conscients qu’elle se concrétise dans notre capacité quotidienne à rester focaliser sur la satisfaction de nos clients », a-t-il indiqué. Non sans manquer de rendre hommage à sa jeune équipe dynamique qui n’a pas cessé de se réinventer.



Par ailleurs, le board de la startup Pozi a d’ores et déjà annoncé que de nouvelles fonctionnalités seront déployées au second trimestre 2022 afin de permettre à sa clientèle de « mieux contrôler l’activité de leurs véhicules, d’influencer le comportement de leurs conducteurs et d’améliorer la gestion de leur flotte », est-il précisé. Des professionnels du transport et de la logistique à d’autres secteurs, la startup Pozi aura su imposer sa marque en moins de 2 ans d’activité. Et ce, de Libreville à Port-Gentil.