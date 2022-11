Gabon: la Banque mondiale approuve le nouveau cadre de partenariat pour booster l’économie

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours du Conseil d’administration qui s’est tenu le 22 novembre dernier que le conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé le nouveau cadre de partenariat pays (CPF) du Gabon pour la période 2023-2027. Un cadre qui vise à soutenir la transition du pays dans l’après-pandémie vers une croissance économique durable et inclusive.

En effet, ce nouveau cadre approuvé par l’institution de Bretton Wood devrait être orienté vers la création d’emplois pour sa population jeune et largement urbanisée. Selon la Banque mondiale, les restrictions imposées durant la pandémie ont aggravé le taux de chômage déjà élevé, qui se situe actuellement à 22 %, avec un taux de chômage encore plus important pour les jeunes, à 38 %.

Malgré un léger recul de la pauvreté, l’insécurité alimentaire est en hausse. Le pays a pourtant adopté une série de réformes visant à renforcer les droits des femmes au sein de leur foyer et sur leur lieu de travail, et certaines avancées ont été accomplies en matière de diversification économique au cours des dix dernières années. « Le Gabon peut tirer parti de son immense potentiel de croissance dans les domaines de la foresterie, de l’écotourisme, de l’énergie verte et de l’agro-industrie pour stimuler son développement » a commenté Sylain Kakou, responsable des opérations de la Société financière internationale (IFC).

A noter que ce nouveau cadre de partenariat permettra d’accroître les ressources déjà allouées au Gabon dont le portefeuille projet de la Banque mondiale est estimé à plus de 445 milliards de FCFA.