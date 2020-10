Gabon: la banque de projets d’investissements publics toujours attendue

Annoncée dans la loi de finances rectificative en vue d’accentuer la transparence dans la gestion des marchés publics, la banque de projets d’investissements publics se fait toujours attendre. Censée recenser l’ensemble des projets quel que soit leur mode de financement, cette banque de projets d’investissements peine à voir le jour malgré l’urgence « de garantir la transparence et la responsabilisation dans la gestion des ressources publiques ».

Alors que la Task force sur la dette intérieure multiplie les révélations en ce qui concerne l’ampleur des fausses factures et autres subterfuges mis en place par certaines entreprises pour « rouler » l’Etat, le gouvernement peine pour sa part à mettre en place sa banque de projets d’investissements publics annoncée depuis plusieurs mois.

En effet, censé recenser l’ensemble des projets quel que soit leur mode de financement, cette banque de projets bien que contenue dans la loi de finances rectificative (LFR), peine à voir le jour malgré le fait qu’elle devrait « permettre de constituer un fichier unique de la liste des projets du secteur public ayant fait l’objet d’une étude préalable ».

Or, en considérant l’urgence de « garantir la transparence et la responsabilisation dans la gestion des ressources publiques (…) et la nécessité de renforcer les règles de passation de marchés publics en publiant tous les contrats de marchés publics signés » comme l’ont récemment rappelé les administrateurs du FMI, celle-ci aurait pu permettre d’assurer la transparence dans ce domaine.

Proposé par l’actuel ministre de l’Economie et de la Relance Jean Marie Ogandaga, alors qu’il était ministre de l’Economie et des Finances, cette banque de projet pourtant très attendue, semble aujourd’hui constituer un nouveau jet de poudre de perlimpinpin destiné à bluffer les investisseurs et autres partenaires techniques et financiers (PTF).