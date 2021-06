Gabon: la BADEA pour le renforcement de la coopération sur le plan sanitaire

Ce mardi 15 juin 2021, le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a reçu en audience le chef de la mission de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), Mohamed Lemine Raghani. Il était question lors de cette séance de travail pour les deux personnalités d’explorer d’éventuelles pistes de coopération entre le ministère de la Santé et l’institution financière.

Dans le cadre d’une mission consultative auprès du gouvernement gabonais, Mohamed Lemine Raghani a été reçu en audience par le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong. Suivant la ligne directive du Plan d’accélération de la transformation (PAT), le ministre de la Santé et son hôte ont exploré ensemble les contours liés à l’opérationnalisation des départements sanitaires et la formation des paramédicaux.

A cet effet, le membre du gouvernement a présenté au chef de mission de la BADEA, le projet de formation des agents de santé communautaire. Ces derniers auront pour tâches principales de conseiller les populations sur un certain nombre de mesures visant à prévenir les risques de santé, sur l’admission des soins basiques et d’informer et renvoyer les patients vers les structures sanitaires adaptées à leurs besoins.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a réitéré la volonté du gouvernement gabonais de réhabiliter deux autres écoles de formation professionnelle des personnels paramédicaux en plus des écoles de Makokou et Mouila. Ainsi, le chef de la mission de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique s’est dit disposé à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ces différents projets.