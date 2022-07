Gabon: la BAD décaisse 94 millions pour l’équipement de 8 établissements professionnels

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre du projet de Renforcement des capacités pour l’employabilité des jeunes et l’amélioration de la protection sociale (RCEJPS) la Banque africaine de développement (BAD) a octroyé un prêt à l’Etat gabonais. Un prêt dont une partie, soit 94 millions de FCFA, devrait servir à l’équipement de 8 établissements de formation professionnelle et lycées techniques du pays.

En effet, l’octroi de ce financement permettra le renforcement de l’offre de formation professionnelle dans les différents établissements que compte le pays. Ce montant servira pour le paiement au titre des marchés d’équipements et mobilier de certains Centres de formation et de perfectionnement professionnels (CFPP), lycées techniques et une école de santé.

Selon l’appel d’offre rendu public récemment, les marchés sont divisés en trois lots notamment l’acquisition des machines, équipements et matériels des ateliers et laboratoires; l’acquisition du mobilier, matériels informatiques, équipements de bureautique et consommables divers ; et l’acquisition des équipements et matériels biomédicaux. Ces lots sont évalués, respectivement, à 50, 30 et 14 millions de FCFA.

A noter que 8 établissements sont concernés par ces marchés le Lycée technique Jean Fidèle Otando de Port-Gentil, l’École nationale de commerce de Port-Gentil, le Lycée technique Fulbert Bongotha de Moanda, le Lycée technique Agathe Obendze de Franceville, le CFPP de Koula-Moutou, le Lycée technique Nyonda Makita de Mouila, l’École provinciale de formation et d’action sanitaire de Mouila, le CFPP Valentin Mihindou mi Nzamba de Tchibanga et le Lycée technique Alexandre Biangue de Tchibanga.