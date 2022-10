Gabon: la 9ème édition d’Octobre rose sous le sceau de «la vie saine»

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le samedi 1er octobre dernier que le ministre de la Santé s’est rendu à la plage du Lycée national Léon Mba. Le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a, à cet effet, effectué au lancement de la 9ème édition de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins baptisée « Octobre Rose » sous le thème « la vie saine ».

Après une 8ème édition de tous les succès qui s’est étendue dans les 9 provinces, l’énième édition de la campagne « Octobre Rose » a été lancée le samedi 1er octobre 2022 à la plage du Lycée national Léon Mba. Occasion pour la première autorité de la Santé de rappeler la portée de cette campagne pour toutes les populations et particulièrement pour la gent féminine qui peut éviter d’être victime de ce « tueur en serie » qu’est le cancer.

À ce propos, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a mis un accent particulier sur l’intérêt d’entretenir une vie saine en se faisant dépister très tôt. « Depuis bientôt neuf ans, le président de la République Ali Bongo Ondimba a instruit le gouvernement de pouvoir intensifier la lutte contre les cancers féminins durant le mois d’octobre. Ce programme de lutte contre le cancers rentre dans le cadre de Gabon égalité ››, a souligné le Dr.

Partenaire indéfectible de l’État dans cette noble cause devrait interpeller tout un chacun sans distinction aucune, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a, une fois de plus et pas de trop, déployé ses équipes pour la campagne de sensibilisation. Pour information, le bilan de la dernière édition fait état de 12 324 femmes dépistées pour le cancer du sein et 9751 pour le col de l’utérus. Sur les 766 cas suspects ce sont plus de 54 biopsies qui ont été réalisées.