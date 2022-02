Gabon: la 7ème édition du Fitex orientée vers le développement durable

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une conférence de presse organisée le samedi 5 février dernier que Bouthoulou Lawson a procédé au lancement de la 7ème édition du Festival international des talents d’exceptions (Fitex). Censé s’achever le 20 février prochain, cet événement vise à donner une « réponse concrète aux problématiques de bien-être et de développement durable ».

Face à la presse nationale et internationale, Bouthoulou Lawson a présenté les contours de cette initiative qui intègre l’art à la dimension écologique. D’ailleurs, l’entrepreneure gabono-togolaise a tenu à préciser la portée de cette 7ème édition. « Le festival international des talents d’exceptions est un événement qui a pour objectif de réunir et de promouvoir les talents des jeunes Africains visant à mettre un accent sur l’expression symbolique culturelle, civique, social et identitaire africaine », a-t-elle souligné.

Selon les initiateurs, le Fitex vise à « réconcilier l’Homme avec lui-même et son environnement mais également valoriser les initiatives alternatives, créatrices de richesses et d’emploi », est-il indiqué dans le communiqué parvenue à la rédaction de Gabon Media Time (GMT). Pour sa part, le Dr. Arland Narcisse Ella a souligné l’impérieuse nécessité de développer une industrie artistique qui prend en compte les enjeux écologiques car « Gabon déchet est l’action de tout un chacun ».



Pour information, le Festival international des talents d’exception s’articule autour de 4 étapes majeures. Tout d’abord, le 10 février 2022 avec la sensibilisation et le ramassage des déchets dans la commune de Libreville. Ensuite, le 13 Février 2022 avec défilé de mode populaire qui se déroulera au rond-point d’Awendje suivi d’un défilé international le 19 février 2022 au Radisson Blu. Enfin, les activités prendront fin le 20 Février 2022 avec le défilé VIP à l’hôtel Onomo où sera désigné le meilleur styliste de l’année. .