Gabon: la 7ème édition des Sambas professionnels officiellement lancée

Ce lundi 05 juillet 2021, le complexe scolaire Michel Dirat a servi de cadre au lancement de la 7ème édition des Sambas professionnels. Une édition placée sous le sceau d’un hommage rendu à Pape Diouf et qui sera l’occasion de les professionnels aguerris et les amateurs d’échanger sur des thématiques aussi diverses que variées.

C’est en présence d’invités de renommée internationale, notamment, Ricardo Kaniama et Serge Abessolo mais aussi de la marraine de cette nouvelle édition Joëlle Ndong que s’est déroulée cette conférence de lancement. En effet, au fil des années ce séminaire d’échanges de compétences est devenu une référence.

Ainsi, du 5 au 10 juillet, les participants auront l’occasion d’échanger sur des thématiques telles que la Responsabilité Sociétale des Entreprises, levier de performance des entreprises et de participation communautaire au développement, comment utiliser le marketing digital pour booster votre business en période de crise, découvre la source de ta vision pour briller animé par Sylvère Boussamba ou encore comment être un bon acteur ? présenté par Serge Abessolo et Van Mabadi.

Invitée de marque et marraine de cette 7ème édition, Joëlle Ndong a répondu à l’appel d’une jeunesse ambitieuse. Elle en a profité pour réaffirmer son envie d’apporter une plus value considérable au développement des participants. « Lorsqu’on m’a proposé d’être la marraine de cette édition particulière qui est un hommage à Pape Diouf, on aura l’occasion de discuter pendant cette semaine. Ce n’est pas que des formations professionnelles mais aussi spirituelles et personnelles. », a-t-elle indiqué.

Pour sa part, l’initiatrice de cet événement Josiane Maténé s’est dite heureuse de cette édition qui revêt un caractère particulier. « Les Sambas sont des rencontres qui privilégient les professionnels aguerris et des amateurs afin d’apporter un plus à chacun. En faisant cette 7ème édition, nous sommes en train de créer un environnement dans lequel on aimerait être en créant des connexions et en permettant aux participants d’accomplir leur rêve », a-t-elle indiqué.