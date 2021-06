Gabon: la 7ème édition des Sambas professionnels bientôt lancée

C’est à la faveur d’une conférence de presse donnée ce mardi 29 juin 2021 par le cabinet 3MJ consulting, au complexe scolaire Michel Dirat que la 7ème édition des Sambas professionnels a été annoncée. Ainsi du 05 au 10 juillet, des séminaires d’échange d’expérience et de compétence seront organisés afin de préparer les participants au milieu professionnel de divers corps de métier.

Depuis son arrivée dans la sphère de l’outillage professionnel au niveau du Gabon, le séminaire d’échanges de compétences « Sambas professionnels » est devenu une référence. Ainsi, chaque année depuis 7 ans, les équipes à l’origine de cet événement et ses partenaires ne ménagent aucun effort pour donner les rouages nécessaires aux participants durant une semaine. Pour cette année, l’offre de formation et d’encadrement sera axée sur 8 domaines, preuve de la volonté manifeste des organisateurs de toucher à divers secteurs d’activités.

Pour rehausser cette édition, des invités de renommée internationale sont attendus notamment l’ancienne gloire du football africain Rigobert Song, l’acteur Serge Abessolo et le coach, auteur et conférencier Ricardo Kaniama seront présents afin de partager leur savoir avec les participants voulant se lancer. Occasion pour Josiane Maténé, l’initiatrice de cet événement de réaffirmer son envie d’aider le plus grand nombre et permettre l’insertion des jeunes dans le milieu professionnel. « Cette édition sera l’occasion de voir les participants qui sont déjà passés par nous, de faire un bilan et cette édition sera celle de l’espoir car c’est également la première sans notre parrain » a-t-elle déclaré. Cette édition particulière sera dédiée à la mémoire du parrain Pape Diouf décédé le 31 mars 2020.

Au terme de la conférence de presse, Josiane Maténé a rappelé que les inscriptions aux ateliers étaient toujours ouvertes et a invité les personnes intéressées à les contacter sur leurs différents réseaux. Elle en a profité pour réaffirmer son envie d’apporter une plus value considérable au développement des participants. « Réussir à faire cette édition au vu des conditions est déjà un gros challenge. Le panel des conférenciers et les thématiques abordées vont intéresser les participants. Les Sambas professionnels sont un accélérateur de croissance et on a mis tous les moyens pour que l’événement soit une réussite et mettre les jeunes face à leur modèle » a-t-elle conclu.