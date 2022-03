Gabon: la 4ème nuit des idées célébrée à l’IFG et au Musée national le 1er avril

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours d’un déjeuner de presse qui s’est tenu ce lundi 28 mars 2022 à l’Institut français du Gabon que l’annonce de la tenue prochaine de la 4ème édition de la nuit des idées a été faite par Davy-Willis Koumbi Ovenga, l’administrateur général du Musée national. Un événement culturel initié par l’Institut français de Paris pour célébrer la libre circulation des idées et des savoirs entre pays et générations.

Après « Ce qui nous lie » en 2021, cette année la Nuit des idées sera célébrée dans près de 80 pays sous le thème « (Re)construire ensemble ». Pour cette 4ème édition, l’événement sera organisé par le Musée national des arts, rites et traditions du Gabon et aura lieu le vendredi 1er avril 2022 à l’Institut Français du Gabon(IFG). Cette fête de la pensée à l’échelle mondiale propose donc un programme au format pluriel, festif et participatif.

La thématique invite donc à explorer différentes thématiques. Jusqu’à minuit, l’événement qui prendra l’aspect d’un grand forum mondial va permettre la libre circulation des idées avec près de 60 intervenants pour une trentaine d’activités. Notamment, une table ronde, des projections et des expositions, des performances artistiques et même un grand tribunal qui est l’innovation de cette année. Lequel consistera à « faire saisir tous les enjeux d’une grande problématique d’avenir, c’est le pari du tribunal pour les générations futures qui reprend les codes de la conférence en y apposant la scénographie d’un procès ».

Pour information, c’est en 2016 lors d’une soirée exceptionnelle qui a réuni à Paris de grandes voix françaises et internationales conviées à dialoguer autour des grands enjeux de notre temps, la Nuit des idées s’est très vite imposée dans l’agenda français et international. Chaque année, le dernier jeudi du mois de janvier, l’IFG invite tous les lieux de culture et de savoir. Repoussée en raison des mesures restrictives, c’est finalement pour ce mois d’avril que se tiendra l’édition 2022.