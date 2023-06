Gabon : la 1ère édition des Digie Women Awards dans les starting-blocks

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué que la Digie Women School a annoncé le lancement des « Digie Women Awards », sa cérémonie visant à recompenser les femmes porteuses d’innovations technologiques. Une initiative qui permettra de renforcer leurs capacités et leurs connaissances du Digital grâce aux différents partages d’expériences de personnalités féminines précurseurs dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication (Ntics) afin de faire d’elles, non seulement des utilisatrices, mais surtout des actrices du digital, participant ainsi au développement de notre Nation et de l’Afrique tout entière.

Organisé et co-initié par Digiewomen School en tête desquelles la fondatrice Christine Baguela épouse Soro et placée sous le patronage d’Annie Christel Limbourg Iwenga 2ème adjoint au maire de Libreville et ingénieure informaticienne sortie de IAI. Cette édition des Digie Women Awards sera marquée par la présence d’une figure emblématique de l’univers des médias africain qui assurera le rôle de Marraine d’honneur, Denise Epoté.

Une cérémonie de remise de trophées, de distinctions et de bourses de formation destinées aux jeunes filles en situation de handicap, en décrochage scolaire et au chômage. Au programme, un dîner gala dans une structure hôtelière de la capitale gabonaise, des récompenses aux jeunes filles, femmes, mais aussi pour les acteurs qui jouent un rôle important dans la promotion du numérique ou qui rendent accessible l’innovation technologique auprès de la gent féminine gabonaise. Ainsi, c’est une quinzaine de catégories qui permettront de récompenser les plus aguerris.

En outre, ses Awards veulent donner une lucarne spéciale à la presse numérique au Gabon pour rappeler l’importance de la qualité de l’information, de l’éthique journalistique et de la liberté de la presse. Ils récompenseront l’excellence journalistique en ligne, encouragera l’innovation pour inspirer les journalistes à utiliser les nouvelles technologies de manière responsable. Ces prix stimuleront la recherche de sources d’information fiables et inciteront les jeunes à s’impliquer dans le journalisme numérique, contribuant ainsi à promouvoir une culture de l’information de qualité et à renforcer la confiance du public dans les médias numériques au Gabon.

Pour participer et voir toutes les conditions d’admissibilité, il suffit de se rendre sur le site web de l’événement https://digiewomenawards.com/ ou de contacter les numéros suivants : 062895526/ 074051613 via appel normal, WhatsApp et SMS. Vous pouvez également contacter Digie Women School par le canal de ses plateformes numériques Facebook, LinkedIn ou Instagram.