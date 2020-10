Gabon: Koho Nlend s’entretient avec les ambassadeurs du Liban et du Maroc

La ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme a reçu tour à tour en audience les ambassadeurs de la République du Liban et du Royaume du Maroc. Cette rencontre de ce mardi 27 octobre entre Prisca Koho Nlend, Aline Younes et Abdellah Sbihi avait pour objet de faire le point sur les différents axes de coopérations qu’il s’agisse des projets avec le Maroc ou ceux avec le Liban.

Une rencontre frappée du sceau de la suite à donner aux éventuelles collaborations entre les différents pays, c’est en ces terme qu’on serait tenté de résumer en substance, la double audience accordée par la ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme aux ambassadeurs du Liban et du Maroc Aline Younes et Abdellah Sbihi.

Avec Aline Younes, ambassadrice du Liban au Gabon, Prisca Koho Nlend est revenue sur la volonté du Liban d’apporter son édifice à l’indépendance de la femme gabonaise. La première citée a ainsi « réaffirmé la volonté du Liban d’offrir son expertise dans l’autonomisation de la femme gabonaise »,a-t-on pu lire.

De façon plus concrète Aline Younes dans sa collaboration prioritaire avec le Gabon, souhaite s’investir, du moins impliquer son pays dans « l’apport des femmes dans le secteur du tourisme, le renforcement des capacités des femmes dans l’entrepreneuriat avec le projet du Webinar, la construction d’un hôpital moderne pour les plus démunis ».

L’audience accordée à l’ambassadeur du royaume chérifien Abdellah Sbihi a débouché sur une collaboration beaucoup plus concrète avec « l’ouverture très prochaine des centres Akomgha et Ndossi, dédiés à la prise en charge des enfants autistes et trisomiques », a-t-on pu lire.