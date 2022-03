Gabon: Koho Nlend remerciée en pleine célébration du 8 mars

Ecouter cet article Ecouter cet article

Précédemment à la tête du ministère des Affaires sociales et des Droits de la femme, Prisca Koho épouse Nlend vient de se voir évincée du gouvernement en pleine célébration de la journée internationale des Droits des femmes. Ses portefeuilles ministériels sont désormais à la charge des ministres Erlyne Antonela Ndembet et Guy Patrick Obiang Ndong.

Alors qu’en ce 8 mars qui marque la célébration de la Journée internationale de Droits des femmes, Prisca Koho Nlend devait porter un message for pour construire une culture de l’égalité pour un monde durable et plus inclusif, conformément au thème retenu « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable », l’ancienne ministre aux Affaires sociales et aux Droits de femmes vient d’être dépossédée de ce portefeuille ministériel.

En effet, après l’ajustement du gouvernement de Rose Christiane Ossouka Raponda qui a eu lieu ce mardi 8 mars, Prisca Koho Nlend ne fait plus partie de l’appareil gouvernemental. Son département ministériel a été scindé. Alors que le portefeuille des Affaires sociales a été rattaché ministère de la Santé géré par le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, celui des Droits de la femme a été rattaché au ministère de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme sous la gestion d’Erlyne Antonela Ndembet.

Rappelons qu’à la tête du ministère des Affaires sociales et des Droits de la femme, Prisca Koho Nlend aura lancé le Programme d’accès à la citoyenneté et protection sociale qui ambitionne de doter 23000 enfants et adultes gabonais apatrides d’un acte de naissance. Elle aura également permis au Programme gabonais de qualification des femmes en entrepreneuriat digital (Progafed) de voir le jour le 17 avril 2021, pour la formation des femmes dans le numérique en vue de l’autonomisation de celles-ci.