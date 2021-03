Gabon: Koho Nlend et Mbadinga Madiya lancent la cellule Genre et Handicap

Ce vendredi 26 mars 2021, la ministre en charge des Droits de la femme, Prisca Koho Nlend, en partenariat avec le ministre du Commerce, des Petites et Moyennes entreprises, Hugues Mbadinga Madiya, a procédé au lancement officiel de la Cellule Genre et Handicap (CGH) à la Chambre de commerce de Libreville. Une initiative qui intervient dans la droite ligne des actions menées dans le cadre de la promotion des droits de la femme au Gabon.

C’est en vue de prendre en compte l’aspect handicap dans les politiques d’intégration et d’autonomisation des femmes que les activités de cette cellule rattachée au ministère du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises et de l’Industrie, ont été lancées. Selon les membres du gouvernement impliqués dans cette initiative, elle est en effet chargée de l’entrepreneuriat de femmes, notamment celles vivant avec un handicap.

A en croire le ministère du Commerce, la Cellule Genre et Handicap vise à promouvoir la création d’entreprises au Gabon. Les activités pour son fonctionnement vont tourner autour de l’information, l’orientation, la formation des personnes cibles, c’est-à-dire des personnes vivant avec un handicap (NDLR), sur le dispositif réglementant l’entrepreneuriat au Gabon.



Pour le ministère des Affaires sociales et des Droits de la femme, le lancement de la Cellule Genre et Handicap s’inscrit dans les initiatives et actions de l’exécutif visant à améliorer la situation des femmes au Gabon, comme indiqué dans le rapport sur la Stratégie de Promotion des Droits de la Femme et de Réduction des inégalités Femmes/Hommes. Un rapport axé, entre autres, sur la « participation à l’économie et l’émancipation politique » des femmes.