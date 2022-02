Gabon: Koho et le cabinet Remed Assistance discutent des évacuations sanitaires vers la Turquie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme, Prisca Koho Nlend, a reçu en audience le jeudi 24 février 2022, le directeur général du cabinet Remed Assistance, le Dr. Selcuk Tirtik. Les deux personnalités ont passé au crible les solutions les mieux adaptées pour l’évacuation sanitaire des Gabonais à l’étranger, dont en Turquie.

Remed Assistance est un cabinet qui opère principalement en Turquie et qui fournit des services d’assistance voyage et médicale aux entreprises et à leur bénéficiaires. Il fournit un accompagnement aux personnes désirant se faire soigner dans de nombreux pays à travers le monde, dans le cadre des évacuations sanitaires.

Ce dernier point a constitué l’objet des échanges, entre le ministre des Affaires sociales Prisca Koho Nlend et le directeur général du prestataire Remed Assistance. Les deux personnalités ont évoqué la mise en œuvre d’une « convention avec la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) ». La signature de cette convention, si elle aboutit, devrait pouvoir garantir de meilleures conditions de prise en charge des patients durant les évacuations sanitaires à t’étranger, vers la Turquie notamment.