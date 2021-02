Gabon: «KFC» de l’aéroport fermé pour non-respect du protocole sanitaire

L’information rendue publique ce mardi 16 février 2021 par des internautes a été étayée par une source proche du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). En effet, la célèbre enseigne américaine « KFC» installée aux abords de l’aéroport international Léon Mba en 2019, a été fermée, et ce, pour cause de non-respect du protocole sanitaire édicté par le gouvernement.

Après Paul, et Blé Doré, la liste des structures accueillant du public au Gabon jugées coupables d’entrave au protocole sanitaire s’allonge. C’est en tout cas ce qu’on pourrait conclure au vu des récentes informations parvenues à la rédaction de Gabon Media Time. En effet, la brigade mixte du Copil-Coronavirus vient de fermer la célèbre enseigne américaine installée au Gabon. Selon une source proche du ministère « il ne s’agit que de KFC aéroport », a-t-elle précisé.

Joint au téléphone par Gabon Media Time, une source proche de la direction de KFC a tenu à dénoncer cette décision « injuste ». « Notre personnel avait les tests valables deux semaines qui avaient cours. Lorsqu’ils font leur descente, ils exigent des tests valables une semaine. [nouvelles mesures ] Sans leur donner le temps de s’ajuster », a-t-elle déploré.



La brigade mixte du Copil-Coronavirus, instituée par arrêté du Premier ministre pour mission de veiller au respect du protocole sanitaire, aurait surpris le personnel dudit Fast-food en flagrant délit de violation des gestes barrières. Il s’agit ni plus ni moins de la énième fermeture d’un restaurant en seulement 24 heures. Avant KFC, ce sont Cacao et Paul qui sont passés à la trappe. Autant dire que qu’au Copil-Coronavirus on ne transige plus avec l’application des mesures.