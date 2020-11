Gabon: Kevin VTC se lance à la conquête du prometteur marché du transport avec chauffeur

Face à la difficile mobilité des populations du « Grand Libreville » exacerbées ces derniers mois par les nombreuses mesures visant à freiner la propagation de la pandémie de Covid-19, de nouveaux modes de transport tendent à se développer. C’est le cas du VTC (Voiture de transport avec chauffeur). Secteur en pleine expansion en Afrique, il dispose d’un fort potentiel au Gabon comme en témoigne l’arrivée d’opérateurs tels que Kevin VTC, qui a lancé ses activités ce vendredi 6 novembre.

Restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Taxis de moins en moins aux normes. Insécurité. A bien des égards, le secteur du transport urbain et interurbain au Gabon a besoin d’un nouveau souffle, de nouveaux modes de fonctionnement. Dans ce contexte, le VTC (Voiture de transport avec chauffeur) à l’image de ce que propose le mastodonte UBER aux Etats-Unis et de plus en plus dans le monde, apparaît comme une alternative de plus en plus crédible.

En effet, offrant à la fois fiabilité, sécurité et confort, ce nouveau mode de transport déjà expérimenté dans d’autres pays d’Afrique francophone à l’image de la Côte d’ivoire, fait des émules au Gabon. Pour preuve, le lancement ce vendredi 6 novembre de la plateforme Kevin VTC. Dirigée par Etienne Mambenda, cette start up ambitionne ni plus ni moins, que de « révolutionner le secteur des transports au Gabon », le tout en luttant contre la propagation du virus.

Disposant d’une flotte de véhicules neufs de marque Totoya Yaris toutes équipées de trousses à pharmacie et offrant un confort optimal, Kevin VTC dont le siège est situé dans la commune d’Akanda, entend meubler un secteur qui fait sa mue, créant au passage une grosse dizaine d’emplois. Avec une application en développement et une ambition débordante, la startup pourrait très vite s’imposer comme une référence, et ainsi, dominer un secteur des transports urbains encore largement dominé par les taxis.

Uber ou VTC Heetch « made in Gabon », Kevin VTC suscite déjà espoir et attentes aussi bien dans la commune d’Akanda que dans les autres communes de la capitale gabonaise. D’ailleurs, la présence lors du lancement de Sino Chantalle mairesse du 2e arrondissement de cette commune, soulignait cet enthousiasme. Reste désormais à Kevin VTC, de poursuivre son ambition.