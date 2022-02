Gabon: Kevin Moungala nouveau directeur général de la Sogara

Ecouter cet article Ecouter cet article

Débarqué à la tête de la Société gabonaise de raffinage (SOGARA) en mars 2021, Edson Mvou Tsinga n’aura finalement pas réussi à redresser la barre de ce navire pétrolier en perdition. Éjecté de son poste ce mardi à l’issue du conseil de ministres, celui qui cumulait à son arrivée 25 ans de service dans l’industrie pétrolière, a été remplacé par Kevin Moungala, ancien responsable Afrique Subsaharienne chez Weatherford.

Toujours en délicatesse avec son management, la Société gabonaise de raffinage (SOGARA), dont la privatisation de l’outil productif annoncée dans le cadre du plan d’accélération de la transformation (PAT) se fait toujours attendre, vient d’hériter d’un nouveau responsable. Moins d’un an après sa nomination, Edson Mvou Tsinga a été débarqué de son poste de directeur général, comme annoncé à l’issue du conseil de ministres de ce mardi 1er février.

En effet, attendu comme celui qui allait aider à la restructuration d’une société dont on ignore aujourd’hui la stratégie financière, Edson Mvou Tsinga, ancien directeur commercial au sein de la société et surtout ancien Directeur général de Gabon Oil Marketing (GOM), n’aura pas été en mesure de venir à bout des difficultés financières récurrentes de ladite société. Une société qui, on le rappelle, cumulait en 2019 plus de 20 milliards de FCFA de pertes nettes.

Il est désormais remplacé à son poste par Kevin Moungala, ancien responsable Afrique Subsaharienne chez Weatherford, compagnie para-pétrolière américaine, qui devra à son tour tenter de redresser la barre d’un navire en perdition depuis plusieurs années.