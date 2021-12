Gabon: Ketch Oboro, un an déjà !

Ecouter cet article Ecouter cet article

12 décembre 2020-12 décembre 2021.Voilà maintenant un an que l’étudiant en dernière année de pharmacie à l’Université de Piatigorsk en Russie Ketch Stessi Oboro Anjilakuono était arraché à l’affection des siens dans des conditions encore non élucidées. C’est donc dans l’optique de rendre hommage à ce jeune Gabonais, que les membres de sa famille ont organisé une messe en la mémoire de ce dernier, profitant de l’occasion pour appeler le gouvernement à faire la lumière sur cette affaire.

En effet, c’est ce dimanche 12 décembre 2021 que la famille de Ketch Stessi Oboro Anjilakuono s’est réunie autour d’une messe de requiem. Il était question lors de cet évènement de rendre hommage à la mémoire de ce jeune gabonais dont la mort dans des conditions pour l’heure inconnu avait choqué le pays.

Basile Oboro lors de son intervention © D.R.

A cette occasion, Basile Oboro, son père, a tenu à exprimer son désarroi quant à l’incapacité du gouvernement à élucider ce crime odieux un an après. « Nous déplorons le silence total de l’Etat gabonais qui devait au moins faire un pas vers l’Etat russe pour qu’on puisse au moins avoir quelques informations pour apaiser nos cœurs », a-t-il indiqué au sortir de la messe.

Si pour l’heure la famille, les amis et les proches de ce jeune compatriote sont encore sous le choc de cette disparition brutale un an après, ces derniers ont une fois de plus interpellé les pouvoirs publics sur la nécessité de faire toute la lumière sur ce drame.