Gabon: K’elle Collection offre des formation à une vingtaine de femmes déscolarisées

La marque K’elle Collection à travers son événement de mode dénommé K’elle POUR ELLE qui s’est tenu à Libreville le weekend écoulé, offre 20 bourses de formation au bénéfice des femmes déscolarisées. Une formation diplômante qui va durer 2 ans et soutenue par de nombreuses entrepreneures africaines.

Célébration de la beauté gabonaise et africaine, l’évenement K’elle POUR ELLES, organisé par K’elle Collection, structure de mode fondée par Binette Bah Lendoye, a marqué les temps forts de l’univers de la mode gabonaise les 20, 21 et 22 novembre derniers. Si l’événement avait pour objectif de présenter au grand public les oeuvres artistiques, elle a surtout servi de tremplin pour procéder à la collecte de fonds au bénéfice des femmes déscolarisées.

En effet, ce sont 20 femmes ayant été incapables d’achever leur cursus scolaire qui ont pu bénéficier des bourses de formation offertes par K’elle POUR ELLE. Une action humaniste et solidaire dont le but est de fournir à ces femmes des outils favorables à l’autonomie financière et l’épanouissement.

« Grâce à cette opportunité, elles ont l’occasion de repartir à l’école (…) Parce que lorsqu’on a pas d’outils, il est difficile de prendre de bonnes décisions. Mais lorsqu’on a des outils, on prend de meilleures décisions et en fin de journée on devient autonome », a indiqué le comité d’organisation de l’événement.

Pendant 2 ans, ces femmes bénéficient de formation dans plusieurs secteurs dans des écoles professionnelles. Un geste de solidarité soutenu par de nombreuses femmes entrepreneures africaines, à l’instar de l’actrice et mannequin ivoirienne Fate Touré et l’actrice sénégalaise Fatou Jupiter Touré.