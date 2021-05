Gabon: «Kefi», la marque de café Made in Mbigou désormais disponible

Le samedi 01 mai 2021, l’agence de communication AZ Marketing, sise au quartier Sotega dans le 2ème arrondissement de Libreville a servi de cadre à la présentation officielle du café « Kéfi », de Ludovic Komba-Ndjondo. Une rencontre qui a permis aux amoureux du café de déguster ce produit « Made in Gabon ».

C’est en présence des hommes et femmes des médias que s’est déroulée la présentation officielle de cette nouvelle marque de café créée par Ludovic Komba-Ndjondo. Dénommé « Kéfi » qui signifie café en langue nzébi, ce café pur robusta avec la douceur d’un arabica est « sculpté » dans à Mbigou dans la province de la Ngounié.

Le café Kéfi se présente sous deux formes, notamment moulu et en capsule. Concernant la seconde forme, elle sera disponible dans 3 ou 4 mois, en raison de la complexité de sa fabrication. L’expert et partenaire du projet, Serge Magaya a tenu à rappeler les propriétés organoleptiques de leur produit. « Le café Kéfi de Mbigou est une variété robusta, sans avoir son agressivité. Ce café bénéficie des spécificités du terroir et de son intensité. » a-t-il déclaré.

Au terme de l’événement, les nombreux curieux venus assister à la présentation ont été agréablement surpris. « Un produit Made in Gabon est toujours le bienvenu et permet une consommation des produits locaux plus ancrés. » a déclaré un des participants. Pour rappel, le café Kéfi est pour le moment uniquement disponible à l’agence AZ Marketing sise à Sotega juste après l’échangeur de Nzeng-Ayong, au prix unique de 6.000 fcfa.