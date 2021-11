Gabon: Justin Ndoudangoye fixé sur son sort le 10 décembre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Déjà renvoyé au vendredi 26 novembre dernier à la faveur d’une requête faite par son conseil Me Cédric Me Cédric Maguisset, le procès opposant le Ministère public à Justin Ndoundangoye alias « Okulu la solution » connaîtra son épilogue le 10 décembre prochain. L’ancien ministre des Travaux publics comparaîtra devant le Tribunal correctionnel spécialisé pour détournements de deniers publics.

L’affaire opposant Ministère public à Justin Ndoundangoye alias « Okulu la solution » semble partie sur le même enchaînement que celle de Brice Laccruche-Alihanga. Et pour cause, les renvois se comptent désormais à la pelle. Semaine après semaine, les rebondissements surgissent et rendent cette affaire de plus en plus complexe.

Toute chose qui conduit la Cour de céans à acter des renvois pour des dates estimées judicieuses au bon déroulement de ce procès. C’est en tout cas ce qui a été avancé par le Tribunal correctionnel spécialisé qui a prononcé un renvoi ferme au 10 décembre prochain. Vivement que cette date ne soit pas décisive pour l’ancien ministre des Travaux publics et Secrétaire général de l’association des jeunes volontaires émergents (Ajev).