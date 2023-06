Gabon : Jonathan Ignoumba désavoué par les élus de la Nyanga

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le retournement de veste du désormais ancien vice-président du parti Les Démocrates, Jonathan Ignoumba n’a pas fini de susciter des réactions au sein de cette formation politique. Profitant de la journée thématique organisée, le samedi 24 juin dernier, les élus de la province de la Nyanga ont réaffirmé leur fidélité à ce parti tout en martelant qu’ils n’avaient pas rejoint le Parti démocratique gabonais (PDG) comme l’avait laissé penser l’ancien vice-président.

C’est en présence du président par intérim, Philippe Nzengué Mayila, du secrétaire général, Dr. Paulin Obiang Ndong, du Vice-président 3, Dominique Guieno et de la vice-présidente 4, Berthe Boubou-Bokoko que les élus nationaux et locaux de la province de la Nyanga ont tenu à réagir à la démission du député de Moulengui-Binza dans le département de Mongo. A cet effet, ils ont tenu à démentir l’idée d’un soutien des élus à ce dernier.

C’est par la voix du Sénateur du département de la Douigni à Moabi, Olivier Mavouroulou-Mavouroulou, par ailleurs président du groupe parlementaire LD au Sénat, que l’ensemble des élus de la Nyanga ont tenu à marquer leur désapprobation après le ralliement pour le moins tonitruant de Jonathan Ignoumba lors de la tournée du chef de l’État Ali Bongo Ondimba dans la province du sud du pays. Occasion pour eux de réaffirmer leur fidélité au parti de l’ancien président de l’Assemblée nationale Guy Nzouba Ndama.

Profitant de cette occasion, Olivier Mavouroulou-Mavouroulou, le sénateur Mavoungou Moussavou, la députée de la commune de Tchibanga Inès Diane Bouanga, les conseillers départementaux de Moabi Jean-Paul Ibouanga et Juslin Massandé Moutété ont démenti les propos du néo Pdégiste sur le ralliement des élus de la Nyanga à cette formation politique. « Faux !, les élus nationaux et locaux de la Nyanga n’ont pas rejoint les rangs du Parti démocratique gabonais (PDG). Nous sommes et restons Démocrates », ont-ils martelé.

Dans le même ordre d’idées, ils ont tenu à rappeler qu’ils n’avaient aucune obligation vis-à-vis du « déserteur » Jonathan Ignoumba. « Nous sommes des élus et non des attachés parlementaires ou des directeurs de cabinet qui peuvent être enlevés du jour au lendemain. Nous n’appartenons pas à un individu, nous sommes des élus. Nous sommes ici pour réaffirmer notre fidélité au président des Démocrates, l’ami Guy Nzouba Ndama et notre appartenance au parti Les Démocrates », a lancé Olivier Mavouroulou-Mavouroulou.