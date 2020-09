Gabon: Joël Pono Opapé tire à boulets rouges sur Ndaot Rembogo

Rien ne va plus entre le président du Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS) Me Ndaot Rembogo et son vice-president Joël Pono Opapé. C’est le constat fait à la suite de l’audition par le Conseil exécutif pour s’expliquer, entre autres, sur « le non-versement des cotisations et son retrait des activités politiques » du dernier cité qui s’est violemment pris au leader de cette formation politique.

Lors de son audition, l’ancien ministre de la Réforme de l’Etat a brandi l’article 34 du règlement intérieur qui selon lui le dispenserait de cotisation. Devant les membres du Conseil exécutif, il a indiqué que cette dispense résultait du fait qu’il a « mis gracieusement, avec charges payées, un local qui sert de siège au 2e arrondissement ».

Joël Pono Opapé a par la suite precisé qu’à chaque événement, il met à la disposition du parti ses tentes et ses chaises. « Chaque année, j’ai toujours payé 240.000 F au bureau national, 120.000 F au bureau d’arrondissement et 120.000 F pour le loyer du siège provincial. Est-ce à dire que pour être un disciple accompli, il faut avoir été comme lui, c’est-à-dire membre de la Cour constitutionnelle, député, maire central, conseiller municipal, président du PGP, président de L’ANB, président du PDS, président du CND? », a lancé ironiquement l’ancien ministre.

Pis, l’ancien candidat aux élections législatives et locales dans le 2e arrondissement de Port-Gentil s’est interrogé sur les rumeurs sur l’octroi de financements pour battre la campagne d’Ali Bongo Ondimba, lors de la Présidentielle de 2016, qui aurait miraculeusement pris la poudre des champs. Poussant sa diatribe contre l’actuel président du CND Me Ndaot Rembogo, il s’est interrogé sur la non–tenue du congrès qui, conformément à l’article 5 des textes, verrait ce dernier céder sa place à la tête du parti.